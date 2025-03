Etihad breidt partnerschap met Air Europa uit en verhoogt daarbij aanbod naar Spanje

Etihad Airways en Air Europa gaan hun partnerschap verder uitbouwen. Etihad gaat hierdoor haar vluchten deze zomer naar Madrid verhogen naar twee per dag en zal het aantal codesharevluchten met Air Europa uitbreiden. Ook kijkt Etihad naar een mogelijke wetlease met Air Europa op de route tussen Madrid en Abu Dhabi.

Etihad Airways en Air Europa willen hun strategisch partnerschap verder uitbouwen. Etihad gaat hierbij haar vluchten tussen Abu Dhabi en Madrid verhogen van 1 tot 2 vluchten per dag naar 2 dagelijkse vluchten. Mogelijk wordt er hiervoor een toestel geleased van Air Europa dat enkel op deze route voor Etihad zal vliegen. Ook het aantal codesharevluchten zal omhoog gaan. Daardoor zal Etihad meer passagiers kunnen vervoeren die tussen Zuid-Amerika en het Midden-Oosten en Azië vliegen.

Air Europa is intussen nog steeds op zoek naar een investeerder in de luchtvaartmaatschappij, nadat de deal met IAG vorig jaar werd afgeblazen. Gesprekken hierover met o.a. Air France-KLM en Lufthansa lopen nog. Etihad is lid van geen enkele alliantie en werkt enkel met partnermaatschappijen.