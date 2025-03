Brussels Airport hoopt met economische missie op nieuwe verbinding met India

Tijdens de Belgische economische missie deze week in India heeft Brussels Airport gesprekken met het management van Air India en IndiGo. Dat schrijft het Indiase The Business Line. De luchthaven wil al lang opnieuw een verbinding met India en hoopt met de economische missie Indiase maatschappijen nu eindelijk toch warm te maken voor een nieuwe verbinding met België.

In Delhi bezocht eerder deze week een delegatie van Brussels Airport het management van Air India en IndiGo. Brussels Airport wil al langer opnieuw een rechtstreekse verbinding met India realiseren nadat Jet Airways de operaties in maart 2016 verhuisde van Brussel naar Amsterdam en de verbinding die Brussels Airlines in 2017 lanceerde naar Mumbai begin 2019 alweer werd stopgezet. Zo’n 150.000 passagiers zouden ieder jaar tussen India en België reizen.

Lowcostmaatschappij IndiGo heeft momenteel, met uitzondering van Istanboel, nog geen verbindingen met Europa. De maatschappij heeft hiervoor nog geen eigen langeafstandsvliegtuigen maar zal binnen enkele jaren wel A350’s mogen ontvangen van de order die ze in 2024 bij Airbus plaatste. Voor de vluchten naar Istanboel vanuit Delhi en Mumbai doet ze beroep op vliegtuigen van Turkish Airlines. Dit jaar zal de maatschappij B787-9’s leasen van Norse Atlantic Airways waarmee ze haar intercontinentale expansie naar Europa kan verderzetten.

Star Alliance-partner Air India lijkt voor een verbinding met Brussel een logischere keuze. De maatschappij vliegt al naar 10 Europese steden en met partner Brussels Airlines kunnen passagiers vanuit Brussel doorvliegen binnen Europa, naar Afrika of Noord-Amerika. Air India vliegt al naar Star Alliance-hubs in Frankfurt, Zürich en Wenen. De Europese vluchten van Air India worden grotendeels vanuit New Delhi uitgevoerd. Mumbai is het economisch centrum van het land en van daaruit heeft Air India vluchten naar Londen Heathrow en Frankfurt.