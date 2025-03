Problemen bij overname van Air Belgium

Morgen (donderdag) moet de ondernemingsrechtbank van Nijvel beslissen wat er verder moet gebeuren met de overname van Air Belgium. De overnemers die de cargotak van Air Belgium willen omvormen tot Air One Belgium zijn niet tijdig klaar met de procedure die nodig is om de luchtvaartmaatschappij in leven te houden.

In december kregen het Nederlandse Peso Aviation Management en het Britse Air One International Holdings de goedkeuring van de rechtbank om de cargotak van Air Belgium over te nemen. De maatschappij zou hiervoor worden omgevormd tot Air One Belgium en zou zelfs extra B747-400F’s krijgen bovenop de toenmalige vrachtvloot van 2 A330F’s en 2 B747-400F’s. De maatschappij was daarvoor al gestopt met de passagiersoperaties.

Om de overname en Air One Belgium mogelijk te maken moesten de nieuwe eigenaars verschillende procedures doorlopen en een goedkeuring verkrijgen bij de Belgische luchtvaartautoriteiten. Maar daar knelt nu het schoentje. De procedure zou pas te laat in gang zijn gezet en daardoor is er nu vertraging bij de afhandeling ervan. Toch is Air Belgium er zelf nog gerust in: “Op dit moment zijn er geen indicaties dat Air One niet de noodzakelijke maatregelen zal nemen om de beheerder en de rechtbank te verzekeren dat de overdracht wel degelijk tot een goed einde gebracht zal worden.”



Morgen moet de rechtbank een beslissing maken in dit dossier.