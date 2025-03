Europese Commissie grotendeels akkoord met voorgestelde krimp Schiphol

De Europese Commissie gaat grotendeels akkoord met de krimp die de nieuwe Nederlandse regering in 2024 voor de luchthaven van Schiphol voorstelde. De Commissie zegt dat de maatregelen voldoen aan het balanced approach-principe waarbij maatregelen niet-discriminerend mogen zijn en proportioneel moeten zijn. Daardoor zal Schiphol het aantal jaarlijkse vliegbewegingen wellicht mogen inkrimpen van 500.000 naar 478.000.

Het actieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 dat de nieuwe Nederlandse regering vorig jaar presenteerde is door de Europese Commissie grotendeels goedgekeurd. In dat plan zal het aantal jaarlijkse toegestane vliegbewegingen dalen van 500.000 naar 478.000. De vorige regering wou Schiphol drastischer laten krimpen naar 440.000 bewegingen per jaar. Het aantal toegestane nachtvluchten zal dalen van 32.000 naar 27.000 per jaar.

De Europese Commissie zegt dat ze het balanced approach-principe heeft gevolgd waarbij er is gekeken of de maatregelen kostenefficiënt zijn, niet-discriminerend en proportioneel zijn. Daarbij is de conclusie dat de Nederlandse regering dat principe grotendeels correct heeft gevolgd, al zijn er enkele tekortkomingen in het plan. Zo wordt de kleinere luchtvaart en zakenluchtvaart vrijgesteld terwijl zij ook geluidsoverlast brengen.

Ook vindt de Commissie dat Nederland te weinig rekening heeft gehouden met de vlootvernieuwing van de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Schiphol. Daardoor zal de geluidshinder sowieso dalen maar daar heeft het plan te weinig rekening mee gehouden. KLM gaat er daarom in een verklaring van uit dat “het ministerie van I&W het besluit van de Europese Commissie ter harte neemt en de aanbevelingen opvolgt voordat er capaciteitsbeperkingen worden ingevoerd. Zo behoudt de sector toekomstperspectief, terwijl we in balans met de omgeving Nederland blijven verbinden met de rest van de wereld.” De Commissie wil nu dat de Nederlandse regering het besluit analyseert en een stappenplan uitwerkt voor het effectief invoeren van de maatregelen.

Vorig jaar noteerde Schiphol iets meer dan 473.000 vliegbewegingen. In 2019, het jaar voor de coronacrisis, waren er nog meer dan 496.000 bewegingen op de grootste luchthaven van Nederland.