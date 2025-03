Brussels Airlines verbetert winstcijfers

In 2024 heeft Brussels Airlines een operationele winst geboekt van 59 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan de recordzomer vorig jaar. De maatschappij groeide vorig jaar maar met 1 procent in capaciteit maar dit jaar moet de groei groter liggen door de uitbreiding van de vloot.

Met een aangepaste EBIT van 59 miljoen euro lag de operationele winst vorig jaar 11 procent hoger dan 2023 toen de winst 53 miljoen euro bedroeg. Het vierde kwartaal kon de maatschappij dit jaar met een winst van 27 miljoen euro afsluiten terwijl er vorig jaar nog 6 miljoen euro verlies werd gemaakt in deze periode. Het aantal vluchten daalde met 2 procent maar door de komst van een extra A330 kon de capaciteit vorig jaar toch met 1 procent worden uitgebreid. De winstmarge komt uit op 3,8 procent, ook iets meer dan de 3,4 procent van het jaar daarvoor, maar nog ver verwijderd van het doel van 8 procent.

Voor dit jaar komen er in de eigen vloot 2 toestellen bij: 1 A320 en 1 A330. Ook zal de maatschappij in het zomerseizoen vanaf eind maart tot eind oktober 4 A220’s wetleasen van airBaltic. Daardoor zal de capaciteit van de maatschappij dit jaar fors naar omhoog gaan.

Brussels Airlines is de enige maatschappij van de Lufthansa Group die vorig jaar haar winstcijfers kon verbeteren. Het operationeel resultaat bij SWISS daalde van 809 naar 801 miljoen euro, bij Austrian van 127 naar 76 miljoen euro, bij Eurowings van 205 naar 203 miljoen euro en bij Lufthansa van 854 miljoen euro winst naar 94 miljoen euro verlies.