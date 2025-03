Air France-KLM bereid om 300 miljoen euro te geven voor meerderheidsaandeel Air Europa

Air France-KLM zou bereid zijn 300 miljoen euro te bieden voor 51 procent van de aandelen van de Spaanse luchtvaartmaatschappij. Dat bericht de Spaanse krant El Confidencial. Nog volgens de krant zouden de huidige eigenaren van Air Europa verdeeld zijn om voor het aanbod van Air France-KLM te kiezen of dat van Lufthansa.

De familie Hidalgo, de eigenaar van Air Europa, zou volgen de Spaanse krant nu al twee biedingen hebben gekregen om een deel van de maatschappij over te nemen. Aan de ene kant staat Lufthansa dat met een kapitaalverhoging van 240 miljoen euro een kwart van de aandelen in handen zou willen krijgen, aan de andere kant is er nu Air France-KLM dat 300 miljoen euro wil bieden voor een belang van 51 procent. De familie zou verdeeld zijn over de kwestie.

Eerder sprong een overnamedeal van IAG af omdat de mededingingsautoriteiten te veel voorwaarden stellen.