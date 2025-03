Aantal passagiers en vrachtvolumes Brussels Airport stabiel in februari

In februari heeft Brussels Airport iets meer dan 1,5 miljoen passagiers ontvangen. Dat is 1,6 procent minder dan vorig jaar, maar valt te verklaren door een nationale vakbondsactie en het feit dat vorig jaar een schrikkeljaar was. Ook de vrachtvolumes blijven stabiel al zijn die binnen het volvrachtsegment wel gedaald.

In februari 2025 reisden 1.528.190 passagiers via Brussels Airport, een daling van 1,6% in vergelijking met februari vorig jaar. Dat komt vooral doordat februari een dag minder telde dan in het schrikkeljaar 2024 en door de nationale vakbondsactie van 13 februari, waardoor geen vertrekkende en aankomende vluchten mogelijk waren doorheen de dag. Daarnaast startte de krokusvakantie in het Nederlandstalige onderwijs dit jaar niet in februari, maar pas in maart.

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in februari 2025 met 0,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en komen uit op 59.177 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 1,4% naar een totaal van 49.580 ton. In het volvrachtsegment is er een daling van 12%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten is met 6,3% toegenomen. De expresdiensten zijn met 13% gestegen in vergelijking met februari 2024, de getruckte volumes kennen een daling van 5%.

Het aantal vliegbewegingen in februari daalde licht (-0,5%) in vergelijking met vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten kende een daling van 1,5%. Het aantal cargovluchten bleef nagenoeg hetzelfde als in februari 2024.

Er waren in februari gemiddeld 138 passagiers per vlucht, hetzelfde aantal als in 2024.