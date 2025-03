Motorbrand op toestel American Airlines in Denver

Op de luchthaven van Denver is er een motorbrand geweest aan boord van een B737-800 van American Airlines. Het toestel was even voordien opgestegen vanuit Colorado Springs voor een vlucht naar Dallas, maar keerde door motorproblemen terug naar de luchthaven van Denver.

Het toestel ondervond tijdens de klim na het opstijgen vanuit de luchthaven van Colorado Springs vibraties aan de rechtermotor. De bemanning besloot daarop om terug te keren en te landen op de grotere luchthaven van Denver. Eenmaal geland en onderweg naar de gate, ontstond er brand aan de rechtermotor. Passagiers en bemanning moesten daarop het vliegtuig evacueren.