Zomer 2025 op Brussels Airport

Komend weekend gaat op het noordelijk halfrond het zomerseizoen van start in de luchtvaart. Dat brengt natuurlijk veranderingen met zich mee in de dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport. We proberen hieronder de belangrijkste veranderingen voor Brussels Airport weer te geven.

Er is getracht dit overzicht zo compleet mogelijk te maken maar toch zullen er zeker nog frequentieveranderingen en/of andere nieuwigheden ontbreken in dit overzicht. De redactie kan altijd gecontacteerd worden voor aanpassingen.

Nieuwe airlines of nieuwe routes van airlines

In juni herstart Delta Air Lines de verbinding tussen Brussel en Atlanta. Die werd na de coronacrisis niet meer herstart. De maatschappij zal vanaf juni tot en met oktober drie keer per week op deze route actief zijn met B767-300’s. Het gevolg is wel dat de vluchten naar New York JFK worden verminderd van dagelijks naar vier keer per week.

United komt ook deze zomer terug met haar tweede dagelijkse vlucht naar Newark. Het verschil met vorige zomer is wel dat de vlucht nu ook in de ochtend zal uitgevoerd worden in plaats van in de namiddag, dit om de connectiviteit te verbeteren. De vluchten starten op 27 juni en lopen tot eind oktober. De B757-200 zal op deze route worden ingezet.

Oude bekende Cathay Pacific herstart opnieuw de route tussen Brussel en Hong Kong die tijdens de coronacrisis was gesneuveld. Er komen opnieuw vier vluchten per week met A350-900’s.

Transavia France zal vanaf 10 april twee keer per week naar Montpellier vliegen. Vanaf 18 april komen er ook twee vluchten per week naar Bordeaux.

Vanaf 30 maart krijgt Transavia op de route naar Bordeaux al meteen concurrentie van easyJet. De maatschappij zal ook twee keer per week actief zijn op de route. Daarnaast lanceert easyJet twee dagelijkse vluchten naar Rome FCO en Milaan Linate.

Op de route naar Firenze krijgt Brussels Airlines concurrentie van Vueling. Die zal in het zomerseizoen drie keer per week naar Firenze vliegen. Ook in het winterseizoen blijft de route momenteel behouden met twee vluchten per week in tegenstelling tot Brussels Airlines waarbij deze bestemming enkel in de zomer wordt aangeboden.

Na de winterroute van Norwegian naar Tromso start de maatschappij deze zomer met vluchten naar Oslo. Vanaf 22 juni vliegt de maatschappij initieel twee maar later drie keer per week vanuit Brussel naar de Noorse hoofdstad.

Chalair start de route tussen Brussel en Brive eind juni op. Tot begin september zal ze twee keer per week met ATR-72’s op deze route actief zijn.



Brussels Airlines herstart de vluchten naar Madeira, die telkens op zaterdag zullen worden uitgevoerd.

Vanaf 30 maart vliegt het Armeense FlyOne twee keer per week tussen Brussel en Jerevan. Het wordt de tweede maatschappij die actief zal zijn op de route naast Brussels Airlines.





Extra frequenties

Vueling verhoogt op verschillende routes haar frequentie. Daartegenover staat wel dat de route naar Sevilla niet meer terugkeert deze zomer. Vanuit Brussel vliegt Vueling deze zomer naar Bilbao, Malaga, Alicante, Valencia, Barcelona en Firenze.



Met haar elfde A330-300 zal Brussels Airlines de frequentie op enkele Afrikaanse bestemmingen verhogen. Zo worden Accra en Nairobi nu dagelijks aangeboden. Voorts krijgen Banjul, Freetown en Conakry ook extra frequenties en zullen bestemmingen Dakar en Abidjan met meer rechtstreekse vluchten worden aangedaan. In Europa zullen verschillende vakantiebestemmingen meer vluchten zien en ook naar o.a. Frankfurt en München zal er vaker worden gevlogen.

LOT Polish Airlines voegt op de route naar Warschau zeker één wekelijkse frequentie bij.



Turkish Airlines voegt vier wekelijkse vluchten toe op de route naar Istanboel. Daardoor zijn er tot vijf vluchten per dag naar Istanboel.

Juneyao Air gaat de frequentie van de nieuwe route naar Shanghai al opdrijven van drie naar vier vluchten per week. Ook Hainan Airlines is actief op deze route.

Wideroe voegt vanaf eind juni tot half augustus een derde wekelijkse vlucht toe aan de verbinding met Bergen.

Minder frequenties

Zoals reeds vermeld gaat Delta nog maar vier keer per week tussen Brussel en New York JFK vliegen in plaats van dagelijks. De vluchten naar Atlanta komen in de plaats van de dagelijkse vlucht.

Air Canada zal deze zomer minder vaak naar Toronto vliegen ten opzichte van vorige zomer. De maatschappij start initieel met drie vluchten per week maar voert deze op naar vier per week vanaf juni. In de zomer van 2024 werd er vijf keer per week gevlogen op deze route.