Nog niet duidelijk welke hinder er zal zijn op nationale stakingsactie van 31 maart

Op 31 maart vindt er opnieuw een nationale stakingsactie plaats. Die zal wellicht ook opnieuw hinder veroorzaken voor de vluchten op Brussels Airport, maar momenteel is nog onduidelijk of en hoeveel vluchten er zullen kunnen doorgaan. Bij een vorige actie werden alle vertrekkende vluchten geannuleerd.

In een mededeling zegt Brussels Airporthet volgende: “Op 31/3 wordt er in België gestaakt tegen de plannen van de nieuwe federale regering. Op dit moment hebben we nog niet de nodige informatie van onze partners om een duidelijk zicht te hebben op de impact op de luchthavenactiviteiten. We houden je op de hoogte zodra er meer nieuws is via onze sociale mediakanalen en website.”

“Als er impact wordt verwacht, zal je ook worden geïnformeerd door jouw luchtvaartmaatschappij. We betreuren de onduidelijkheid en het ongemak dat deze vakbondsactie veroorzaakt.”