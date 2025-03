Brussels Airlines, Beobank en Mastercard lanceren kredietkaarten

Tekst door Brussels Airlines

Brussels Airlines, Beobank en Mastercard kondigen de lancering aan van drie nieuwe cobranded kredietkaarten in samenwerking met Miles & More. Deze kaarten zijn gekoppeld aan een aantrekkelijk getrouwheidsprogramma en zijn speciaal ontworpen voor reizigers die op zoek zijn naar flexibiliteit en exclusieve voordelen.

Vanaf vandaag zijn drie nieuwe Beobank Brussels Airlines Mastercard kredietkaarten1 beschikbaar. Deze zijn ontworpen voor verschillende reizigersprofielen en stellen kaarthouders in staat Miles te verzamelen dankzij dagelijkse aankopen met hun kaart. Deze kaarten zijn het resultaat van een strategisch partnerschap dat Beobank, Brussels Airlines en Mastercard in 2024 aankondigden, in samenwerking met Miles & More.

Drie kredietkaarten, drie verschillende type voordelen

Het gemeenschappelijke doel van deze samenwerking bestaat erin, toegevoegde waarde te bieden ​ aan klanten in de vorm van een flexibele betaaloplossing die wereldwijd wordt aanvaard, gekoppeld aan een voordelig getrouwheidsprogramma en een verzekeringspakket2 zodat men met een gerust hart kan reizen en veiliger kan aankopen. Concreet betekent dit dat kaarthouders dankzij het uitgebreide wereldwijde acceptatienetwerk van de kaarten snel Miles kunnen verzamelen met elke in aanmerking komende aankoop die wordt gedaan met een van de drie Beobank Brussels Airlines Mastercard kredietkaarten, of het nu gaat om alledaagse dan wel om reisgerelateerde transacties.

Om beter tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van reizigers zijn drie verschillende kaarten beschikbaar:

Beobank Brussels Airlines Explore Mastercard : Deze kredietkaart is volledig op maat van reizigers die op zoek zijn naar nieuwe en toegankelijke ervaringen. Met deze kaart spaart u tot 25.000 Miles per jaar, en ze bevat een pakket van 5 verzekeringen evenals exclusieve Mastercard-voordelen.

Deze kredietkaart is volledig op maat van reizigers die op zoek zijn naar nieuwe en toegankelijke ervaringen. Met deze kaart spaart u tot 25.000 Miles per jaar, en ze bevat een pakket van 5 verzekeringen evenals exclusieve Mastercard-voordelen. Beobank Brussels Airlines Horizon Mastercard : Ontworpen voor zij die regelmatig reizen en op zoek zijn naar gevarieerde en unieke ervaringen. Dankzij deze kredietkaart, met voordelen die u de wereld helpen ontdekken, verzamelt u tot 50.000 Miles per jaar en beschikt u over een pakket van 8 verzekeringen evenals exclusieve Mastercard-voordelen.

: Ontworpen voor zij die regelmatig reizen en op zoek zijn naar gevarieerde en unieke ervaringen. Dankzij deze kredietkaart, met voordelen die u de wereld helpen ontdekken, verzamelt u tot 50.000 Miles per jaar en beschikt u over een pakket van 8 verzekeringen evenals exclusieve Mastercard-voordelen. Beobank Brussels Airlines Altitude Mastercard: Met deze kredietkaart, bedoeld voor de frequente reiziger die op zoek is naar ultiem comfort, exclusiviteit en verfijning, kan men tot 100.000 Miles per jaar sparen en beschikt men over een pakket van 11 premiumverzekeringen evenals exclusieve voordelen van Brussels Airlines en Mastercard.

Voor tarieven, voorwaarden, details en de voordelen van de verschillende kaarten, gelieve de website te raadplegen.

Een kaart afgestemd op elke reiziger

De laatste jaren is er een groeiende interesse in reizen. Wie reist, wil bovendien een zekere mate van comfort en veiligheid. Deze lancering is een perfecte illustratie van het engagement van Brussels Airlines om de algemene ervaring van haar passagiers te verrijken en aan hun verwachtingen te voldoen.

“Elke reiziger is uniek en heeft andere behoeften. Brussels Airlines engageert zich om al haar passagiers een vlotte en verrijkende reiservaring te bieden. Dankzij de nieuwe kredietkaarten zullen onze klanten kunnen genieten van unieke voordelen voor, tijdens en na hun reis, waardoor elke reis nog comfortabeler en waardevoller wordt. Dit omvat exclusieve Brussels Airlines-privileges, zoals toegang tot lounges en de voordelen van ons Miles & More-programma voor vliegtickets, upgrades, shopping of exclusieve ervaringen.”

​- Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer, Brussels Airlines

Ook Beobank engageert zich in die zin, als bank die het dagelijks leven van haar klanten wil vergemakkelijken met innovatieve financiële oplossingen op maat.

“Beobank was altijd al een pionier op de Belgische kredietkaartmarkt, door niet alleen concurrentiële en gedifferentieerde producten aan te bieden maar vooral ook een complete waaier van flexibele betaaloplossingen met een hoge toegevoegde waarde. Deze nieuwe kredietkaarten zijn meer dan alleen betaalmiddelen: ze voldoen aan bepaalde verwachtingen en ondersteunen klanten bij hun dagelijkse transacties, of ze nu op reis zijn of niet. Elke euro die met de kaart wordt uitgegeven, levert Miles op. Ook het verzekeringspakket is ontworpen om de algehele ervaring van de klant te optimaliseren, met een combinatie van reis- en aankoopverzekeringen.” ​

​- Guy Schellinck, Chief Executive Officer, Beobank

Als netwerkpartner verrijkt ook Mastercard de ervaring van de kaarthouder, met name dankzij het uitgebreide, wereldwijde acceptatienetwerk en de vele voordelen die Mastercard biedt.

“Met de nieuwe Beobank Brussels Airlines Mastercard kaarten wordt reizen met een gerust hart werkelijkheid. Deze kaarten worden overal ter wereld geaccepteerd en stellen u in staat om in alle veiligheid online vluchten en hotels te boeken, en aankopen te doen in winkels. Naast deze betalingsvrijheid genieten kaarthouders van unieke Mastercard-voordelen, zoals toegang tot de fast lane op de luchthaven, cashback in geselecteerde winkels, toegang tot ons ervaringsplatform Priceless.com, bepaalde voorverkopen van Live Nation evenals bescherming voor de kosten van terugzending van pakketten. Binnenkort zullen zij ook gebruik kunnen maken van MilesPay, een dienst waarmee ze hun Miles kunnen omzetten in euro voor kleine dagelijkse aankopen.”

​- Benjamin Dessy, Country Manager, Mastercard Belgium & Luxembourg

Een mee evoluerend aanbod

Om eveneens tegemoet te komen aan de behoeften van professionele klanten zal later dit jaar als onderdeel van deze samenwerking een vierde kaart met uitgestelde debitering worden gelanceerd: de Beobank Brussels Airlines Navigator Mastercard. Meer informatie over deze kaart komt eraan in de komende maanden.