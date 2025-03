Londen Heathrow kan opnieuw voorzichtig vluchten laten aankomen

De luchthaven van Londen Heathrow zou vanaf morgen opnieuw relatief normaal moeten kunnen opereren. Na een brand bij een stroomvoorziening naast de luchthaven eerder vannacht was er geen stroom meer en werd de luchthaven gesloten. Nu zouden vluchten terug gedeeltelijk kunnen opstarten en eerder vanavond is er al een eerste vliegtuig opnieuw geland.

De luchthaven van Londen Heathrow is momenteel opnieuw open voor een beperkt aantal repatri√ęringsvluchten. Het gaat enkel om vluchten die bestemd zijn voor terminal 3, 4 en 5. De terminal voor Star Alliance is nog volledig buiten gebruik. Alle vertrekkende vluchten zijn al sinds vanmorgen geannuleerd, maar nu zouden er opnieuw vliegtuigen kunnen aankomen. Om iets na 17 uur lokale tijd is er al een toestel van British Airways geland.

Toch zal de hinder de komende dagen nog vrij groot zijn. Niet alleen is er een achterstand van tienduizenden reizigers, ook zijn er vele tientallen vliegtuigen moeten uitwijken naar andere luchthavens in het Verenigd Koninkrijk of naar luchthavens in de buurlanden die eerder vandaag in Londen hadden moeten landen. Veel vliegtuigen die al onderweg waren zijn soms nog kunnen terugkeren naar hun vertrekbestemming of zijn ergens anders onderweg kunnen landen. Omdat vliegtuigen en bemanningen nu niet meer op de juiste locatie zijn, kunnen er de komende dagen nog vluchten worden geannuleerd.