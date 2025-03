Jumbo Stay in Stockholm (voorlopig) gesloten

Jumbo Stay, het hotel naast de luchthaven van Stockholm Arlanda waarbij de kamers gelegen zijn in een B747-200, is failliet. Wat er nu met de site en het hotel moet gebeuren is afwachten.

Jumbo Stay bood 33 kamers in de romp van een B747-200. De laatste jaren viel de omzet echter met de helft terug. Volgens de eigenaar van het hotel nam de uitbater van de luchthaven de inkomsten van de reclamepanelen naast de B747 over, waardoor de omzet fors naar beneden ging.

Momenteel wordt er gezocht naar een overnemen, maar het is onduidelijk of dat snel zal lukken.