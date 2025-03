Vier jaar na komst nieuw kleurenschema is 84 procent van Brussels Airlines-vloot herschilderd

Iets meer dan vier jaar na de invoering van het nieuwe logo en kleurenschema bij Brussels Airlines draagt meer dan 84 procent van de vloot momenteel de nieuwe kleuren. Bij de Europese vloot was dat al grotendeels het geval, maar de A330-vloot hinkte achterop. Deze maand is er een inhaalbeweging gemaakt met het schilderen van twee A330’s.

Op de Europese vloot dragen nu bijna alle vliegtuigen het nieuwe kleurenschema van de maatschappij. Voor de A319’s gaat het om alle toestellen, inclusief het Star Alliance-vliegtuig (OO-SSY). Bij de A320’s draagt enkel nog de OO-SNJ het oude Brussels Airlines-kleurenschema en de Belgian Icon Rackham (OO-SNB) draagt op de staart nog het oude logo van de maatschappij.

De gevarieerde A330-vloot vliegt momenteel nog rond met drie verschillende kleurenschema’s. Vijf van de huidige tien A330-300’s is nu of wordt momenteel voorzien van het nieuwe kleurenschema. De OO-SFP die nog een hybride kleurenschema droeg van Lufthansa kwam enkele dagen geleden terug van Châteauroux voor een nieuwe beschildering. Momenteel is de OO-SFJ, die nog rondvloog in het schema van Eurowings, in Châteauroux voor de nieuwe beschildering. Daarnaast zijn er nog vier A330 te zien in het oude kleurenschema van de maatschappij en één (OO-SFF) in een hybride kleurenschema afkomstig van Singapore Airlines en nu te zien met een volledig witte romp en enkel een blauwe staart met het oude logo.