Volgend decennium komt Airbus met nieuw narrowbody-toestel

Tijdens de Airbus Summit de voorbije twee dagen heeft vliegtuigbouwer Airbus een update gegeven over de plannen in de komende decennia. In de tweede helft van volgend decennium komt de maker met een nieuw vliegtuigtype dat twintig tot dertig procent zuiniger zou zijn. In een latere fase zouden er ook vliegtuigen op waterstof moeten komen.

In de tweede helft van de jaren 2030 zou Airbus met een nieuw single-aisle-vliegtuig op de markt komen. De vliegtuigbouwer moet op veel vlakken nog verschillende belangrijke beslissingen nemen, maar Airbus zegt wel dat het toestel 20 tot 30 procent zuiniger zou zijn dan de toestellen die vandaag op de markt zijn. Ook zou het nieuwe type de mogelijkheid hebben om 100 procent op SAF (sustainable aviation fuel) te vliegen.

Airbus heeft verschillende concepten klaar voor het nieuwe toestel gaande van open-fan-ontwerpen (zie foto hierboven) voor de motor, opvouwbare vleugels die voor meer lift en minder weerstand tijdens de vlucht moeten zorgen tot een nieuwe generatie batterijen waarbij elektriciteit belangrijk zal worden om functies te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de voorstuwing van het vliegtuig alsook andere nieuwe technologische systemen. Momenteel is het meest efficiënte single-aisle-vliegtuig dat Airbus in het portfolio heeft de A321XLR.

De open-fan-motoren zouden nog voor 2030 getest kunnen worden op een A380-testtoestel. Airbus werkt hiervoor samen met motorfabrikant CFM.

Voor een vliegtuig op waterstof zal het wellicht nog iets langer wachten zijn. Airbus besloot onlangs nog om het ZEROe-project te herzien omdat de vooruitgang in de technologie niet snel genoeg vordert. Momenteel verwacht Airbus dat het een vliegtuig zou ontwerpen waarbij waterstof wordt omgezet in elektriciteit om zo het vliegtuig elektrisch aan te drijven.