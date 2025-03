Brussels Airlines stelt Atomium-vliegtuig voor

Vanmiddag heeft Brussels Airlines haar nieuwste Belgian Icon voorgesteld. Het vliegtuig met beschildering van het Atomium zal de komende jaren door Europa vliegen

Het ontwerp voor het vliegtuig werd vorig jaar gekozen uit een selectie van 900 inzendingen. Het ontwerp van architect Thomas Faes werd uiteindelijk gekozen en die mocht het project de afgelopen maanden mee tot een goed einde brengen.

Het beschilderde vliegtuig is de OO-SNM en werd vannacht vanuit East Midlands overgevlogen. Langs de binnenkant is het vliegtuig ook opnieuw voorzien van een thematische inrichting waarbij passagiers meer te weten komen over de geschiedenis van het Atomium.

Morgen zal het toestel als eerste vlucht een retour naar Praag uitvoeren.