Iberia verdubbelt aantal bestemmingen in Brazilië dankzij A321XLR

Iberia gaat haar aantal vluchten naar Brazilië komende winter uitbreiden. Er komen twee nieuwe bestemmingen die door de A321XLR zullen worden aangedaan. Daarnaast lanceert Iberia ook vluchten naar Orlando.

In december en januari start Iberia nieuwe routes op naar respectievelijk Recife en Fortaleza. Het gaat initieel om drie vluchten per week naar elke bestemmingen. Later in het winterseizoen wordt het aantal frequenties naar Recife opgedreven naar vijf en naar Fortaleza naar vier. De nieuwe bestemmingen zullen worden aangedaan door de nieuwe A321XLR’s. Die bieden plaats aan 182 passagiers.

Iberia is gespecialiseerd in vluchten naar Zuid-Amerika, maar naar Brazilië, dat Portugees sprekend is, vloog de maatschappij enkel nog maar naar Sao Paulo en Rio de Janeiro. Dankzij de komst van de A321XLR kan Iberia nu ook bestemmingen aanbieden waar iets minder vraag op is. Concurrent TAP vliegt al langer met A321LR’s naar Brazilië.

Naast Recife en Fortaleza zal Iberia volgend winterseizoen ook starten met vluchten naar Orlando. Met A330’s zal er vier keer per week naar de Amerikaanse stad worden gevlogen. Het wordt de negende Amerikaanse bestemming voor Iberia.