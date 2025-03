Alyzia en Aviapartner mogen passagiersvliegtuigen blijven afhandelen

Brussels Airport heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van de procedure die vorig jaar werd opgestart om de licenties voor de afhandelingsbedrijven op de luchthaven te vernieuwen. Het gaat om de periode van oktober 2025 tot oktober 2032. Alyzia en Aviapartner blijven de twee grondafhandelaars voor passagiersvliegtuigen.

In februari 2024 werd de aanbestedingsprocedure opgestart om te beslissen wie de grondafhandelingsdiensten zou mogen verzorgen in vijf verschillende categorieën voor de periode 2025-2032. In december werd Gate Gourmet al gekozen omdat ze de enige kandidaat was in de categorie ‘cateringtransport’. Vandaag werden ook de bedrijven voor de andere categorieën bekendgemaakt.

Voor de bagageafhandeling komen opnieuw Alyzia en Aviapartner als winnaar uit de bus. Alyzia werd de tweede grondafhandelaar op Brussels Airport na het plotse faillissement van Swissport Belgium in de zomer van 2020. Beide bedrijven werden ook gekozen in de categorie ‘platformafhandeling’ voor passagiersvliegtuigen.

Voor de platformafhandeling van vrachtvluchten werden er drie afhandelaars geselecteerd: Aviapartner Cargo, dnata en Menzies. Voor de afhandeling van specifiek de vracht en post zijn Aviapartner, Alyzia en dnata gekozen.

Een van de selectiecriteria omvat de elektrificatie van de afhandelingsvloot. Momenteel is al bijna de helft van de grondvloot op Brussels Airport elektrisch, maar tegen 2030 moet 80 procent van de grondvloot geen uitstoot meer hebben. Dat kan de luchthaven realiseren dankzij een subsidie van 7,2 miljoen euro voor het uitvoeren van het BREEZE-programma (‘Brussels Airport Electrification for Zero Emissions’). De elektrificatie van de grondinfrastructuur die tegen december 2027 in het kader van BREEZE afgerond moet zijn, houdt onder andere de plaatsing van meer dan 300 laadpalen in.