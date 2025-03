Vanaf morgen A220-300’s op Brussels Airlines-netwerk

Vanaf morgen zullen vier A220’s van airBaltic vluchten voor Brussels Airlines komen uitvoeren. De toestellen zullen op een waaier van bestemmingen worden ingezet en zullen geleased worden tot eind oktober.

Later vandaag en vannacht zullen vier A220-300’s van airBaltic worden overgevlogen vanuit Riga naar Brussel. De toestellen zullen vanaf morgen het hele zomerseizoen lang vluchten uitvoeren voor Brussels Airlines. De toetellen zullen morgen al worden ingezet op vluchten naar Edinburgh, Birmingham, Lyon, Milaan Malpensa, Bologna, Venetië, Ljubljana, München, Wenen, Praag en Vilnius. Die bestemmingen zullen op regelmatige basis worden aangedaan door de A220’s. Ook de rest van het zomerseizoen staan er momenteel vluchten gepland naar bestemmingen Bilbao, Madrid, Malaga, Alicante, Barcelona, Nice, Zürich, Rome, Berlijn en Wenen.

De A220-300’s van airBaltic bieden plaats aan 145 passagiers in een 2-3-configuratie. airBaltic werd vorig jaar de eerste Europese maatschappij die gratis wifi aan boord zou aanbieden van SpaceX Starlink. De A220-300 vloot zal doorheen 2025 worden uitgerust met wifi. De maatschappij heeft in totaal 50 A220’s in dienst, die ze ook leaset aan andere maatschappijen zoals Austrian Airlines.

In het verleden maakte Brussels Airlines onder meer al gebruik van toestellen van Cityjet (CRJ’s en Sukhoi Superjet’s), bmi regional (ERJ135/145) en Flybe (Dash 8-Q400’s).