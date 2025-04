Transavia gans zomerseizoen met A320’s vanuit Brussel

Met de start van het zomerseizoen gisteren zijn ook de Transavia B737’s vanuit Brussel vertrokken. De vluchten voor Transavia Nederland zullen het hele seizoen door gehuurde A320’s worden uitgevoerd. De bestemmingen die met Transavia France worden gelanceerd zullen wel met eigen toestellen worden uitgevoerd.

Voor het zomerseizoen maakt Transavia gebruik van drie geleasede A320’s van Avion Express. Die toestellen worden voorzien van Transavia titels. De toestellen komen deze zomer in de plaats van de eigen B737-800’s omdat er een tekort aan operationele capaciteit is bij de luchtvaartmaatschappij. Avion Express is een Litouwse maatschappij gebaseerd in Vilnius.

De vluchten die Transavia France deze zomer vanuit Brussel lanceert, namelijk Bordeaux en Montpellier, zullen wel door eigen B737-800’s worden uitgevoerd.