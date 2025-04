1,2 miljoen passagiers tijdens de paasvakantie op Brussels Airport

Vrijdag start de paasvakantie en die belooft gezellig druk te worden op Brussels Airport. De luchthaven verwacht maar liefst 1,2 miljoen passagiers. Zoals elk jaar blijven zonnige bestemmingen en citytrips in Europa populaire bestemmingen, maar ook bestemmingen verder van huis zoals de Verenigde Staten en Azië doen het goed.

In de Vlaamse scholen loopt de paasvakantie van vrijdag 4 april tot zondag 20 april. Brussels Airport verwacht tijdens die periode niet minder dan 1,2 miljoen passagiers. Dat zijn er zo’n 100.000 meer dan tijdens de paasvakantie vorig jaar. Op vrijdag 4 april, de start van de vakantie, verwelkomt de luchthaven zo’n 74.000 reizigers. De drukste dag wordt vrijdag 18 april, wanneer het einde van de vakantie nadert. Dan verwacht Brussels Airport maar liefst 77.500 passagiers, waarvan zo’n 40.000 aankomende. In het Franstalige onderwijs begint de lentevakantie pas op 25 april.

Van nieuwe shops tot gezellige bar in de terminal

Naar jaarlijkse gewoonte zit de luchthaven vanaf de paasvakantie in een fris lentejasje met fleurige decoratie. Daarnaast kunnen passagiers heel wat nieuwigheden ontdekken in de terminal. Sinds begin maart is in Pier A de nieuwe concept store ‘The Wave’ geopend, die reizigers laat kennismaken met Belgisch design van drie veelbelovende merken: Clio, Colorush en June 21 Jewelry. In diezelfde pier is onlangs ook de nieuwe shop van het populaire Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret geopend. In afwachting van hun vlucht kunnen reizigers in Pier A vanaf de paasvakantie terecht in Bar Festiv, waar ze gezellig iets kunnen eten of drinken en kans maken om festivaltickets te winnen voor de zomer. Tot slot is in de B-Pier vlak bij gate B09 een nieuw hondentoilet geopend, ofwel de ‘animal relief area’, zodat ook de trouwe viervoeters comfortabel aan hun reis kunnen beginnen.

Met zo’n 180 rechtstreekse verbindingen hebben reizigers tijdens de paasvakantie een ruim aanbod waarbinnen ze zeker hun ideale bestemming zullen vinden. Citytrips in Europa en zonnige oorden blijven erg aantrekkelijk voor deze periode, maar ook reizen richting de VS of Azië zijn populair.