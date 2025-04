THAI gaat cabines A350 moderniseren

THAI Airways heeft een overeenkomst gesloten met Airbus voor de modernisering van haar A350-900’s. De modernisering omvat een nieuwere cabine die vanaf 2028 in dienst moet treden. THAI Airways vliegt momenteel enkel met B787’s naar Brussel, maar zette het toestel in het verleden wel al in op de route vanuit Bangkok.

De retrofit omvat modernere business class-zetels, een nieuwe cabine in premium economy en economy en een nieuw in-flight entertainment systeem. De maatschappij beschikt over een vloot van 23 A350-900’s. De eerst geleverde is nu al zo’n 9 jaar in dienst. De voorlopige laatste werd in 2024 afgeleverd.

De vernieuwingen zullen vanaf 2028 van start gaan.