Meer dan 1,7 miljoen passagiers op Brussels Airport in maart

In maart verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,7 miljoen passagiers, een daling van 0,5% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De nationale staking op 31 maart had een significant negatieve impact op de passagiersaantallen in maart. Het totale vrachtvolume steeg met 5,7% tot meer dan 68.000 ton.

Passagiers: -0,5% t.o.v. maart 2024

In maart 2025 reisden 1.734.174 passagiers via Brussels Airport, een daling van 0,5% in vergelijking met maart vorig jaar. Deze dalende trend komt door de nationale stakingsactie op 31 maart, waarbij geen vertrekkende passagiersvluchten kon worden uitgevoerd en slechts zo’n derde van de aankomende passagiersvluchten kon plaatsvinden.

Het aantal aankomende passagiers lag hoger dan het aantal vertrekkende passagiers, vooral door het einde van de krokusvakantie in Nederlandstalige scholen tijdens de eerste week van maart. Ook het feit dat op 31 maart alleen aankomende vluchten werden uitgevoerd, versterkte deze trend. Het aandeel vertrekkende transitpassagiers lag rond de 15%, voornamelijk van en naar Afrika en Noord-Amerika.

De tien meest bezochte landen in maart waren Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Marokko en het Verenigd Koninkrijk.

Luchtvrachtvolumes: +7,1% in vergelijking met maart 2024

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport stegen in maart met 5,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en komen uit op 68.427 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 7,1% tot 58.105 ton.

Het volvrachtsegment daalde met 4,7%. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten steeg met 8,1%. De expresdiensten stegen met 18,2% ten opzichte van maart 2024, terwijl de getruckte volumes een daling van 1,7% kenden.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. De belangrijkste exportregio is opnieuw Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: +4,8% in vergelijking met maart 2024

In maart steeg het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport met 4,8% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten steeg met 2,9%. Het aantal vrachtvluchten steeg met 8,1% in vergelijking met maart 2024.