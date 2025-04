Tijdelijk geen nieuwe Boeing-vliegtuigen meer voor China

De Chinese overheid heeft de eigen luchtvaartmaatschappijen bevolen om geen nieuwe Boeing-vliegtuigen meer in ontvangst te nemen. Het verbod omvat ook het aankopen van vliegtuigonderdelen bij Amerikaanse bedrijven. De maatregelen komen er nu de VS invoerrechten van 145 procent eist op producten uit China.

Volgens Bloomberg News hebben anonieme bronnen bevestigd dat de Chinese overheid de eigen luchtvaartmaatschappijen bevolen heeft om geen nieuwe Boeing-vliegtuigen meer in ontvangst te nemen. De maatregel is één van de antwoorden op de verhoogde invoerrechten van 145 procent op Chinese producten. Ook het aankopen van vliegtuig-gerelateerde onderdelen bij Amerikaanse bedrijven is uit den boze.

China zelf heeft momenteel de invoerrechten voor Amerikaanse producten verhoogt naar 125 procent. De drie grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen zouden de komende twee jaar een 180-tal nieuwe vliegtuigen van Boeing in ontvangst nemen.

Bij de voorbeurs is het Amerikaanse aandeel Boeing al met bijna 5 procent gezakt.