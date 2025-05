Alaska Airlines van start met langeafstandsvluchten

Alaska Airlines is voor het eerst van start gegaan met langeafstandsvluchten vanuit haar thuisbasis in Seattle. Dat is een gevolg van de overname van Hawaiian Airlines waardoor de Amerikaanse maatschappij nu ook beschikt over een vloot van langeafstandsvliegtuigen. De eerste verbinding is er één tussen Seattle en Tokio.

Met een A330-200 vliegt er nu ook een langeafstandsvliegtuig vanuit de Alaska Airlines-hub in Seattle naar intercontinentale bestemmingen. Door de overname van Hawaiian Airlines vorig jaar wordt er nu een eerste A330 ingezet vanuit Seattle voor bestemmingen naar Azië. De eerste route is er één tussen Seattle en Tokio Narita waarbij zowel het vliegtuig als de vluchtnummer die van Hawaiian Airlines is.

Met de komst van nieuwe B787-9’s wil Alaska Airlines voor 2030 zo’n twaalf verre bestemmingen gaan aanbieden vanuit Seattle, waaronder bestemmingen in Europa. Naast Tokio zal er in september een tweede verbinding bijkomen naar Seoul met vijf wekelijkse vluchten. Hawaiian Airlines vliegt al lange tijd naar Japan, aangezien Japanners een grote groep van het aantal buitenlandse toeristen op de Amerikaanse eilanden vormt.

Hoewel Hawaiian Airlines nu de verre vluchten voor Alaska Airlines voor rekening zal nemen, is het de bedoeling dat Alaska Airlines zelf met eigen langeafstandsvliegtuigen en een eigen product in de toekomst de verre vluchten zal uitvoeren. Dat zou gebeuren met B787-9’s.