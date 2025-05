Flynas verhoogt frequentie tussen Brussel en Jeddah

De frequentie op de seizoensroute tussen Brussel en Jeddah wordt komende winter opgetrokken. Er komen tot vijf wekelijkse vluchten tussen beide steden.

Vanaf oktober verhoogt Flynas de frequentie van de route Brussel-Jeddah van drie naar vijf vluchten per week. De seizoenroute, die loopt tot juni en in september hernomen wordt, zal al zeker het ganse winterseizoen vijf keer per week worden uitgevoerd.

Flynas startte eind 2023 de eerste verbinding tussen België en Saudi-Arabië op. De maatschappij zet op deze routes A320’s in.