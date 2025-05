Brussels Airlines A330 beschadigd in Freetown

Een A330 van Brussels Airlines raakte vorige week beschadigd tijdens de grondafhandeling op de luchthaven van Freetown. Het toestel staat daar sindsdien vast en zou een tijdje buiten dienst zijn tot het toestel hersteld is.

Een A330-300 (OO-SFD) van Brussels Airlines staat sinds vorige week vast op de luchthaven van Freetown in Sierra Leone. Het toestel raakte tijdens de grondafhandeling beschadigd ter hoogte van de cargodeur en staat sindsdien vast op de luchthaven in afwachting van de herstelling. Dat zou mogelijks nog een tijdje kunnen duren. De terugvlucht naar Brussel via Monrovia werd geschrapt.

Daardoor moet Brussels Airlines het tijdelijk met één A330 minder doen. Van de overige negen A330’s staat er momenteel ook nog één in Chateauroux voor herschildering. De elfde A330 (OO-SFQ) staat momenteel voor de laatste voorbereidingen voor de indiensttreding in het Nederlandse Woensdrecht. Vanaf juni zou dat toestel operationeel moeten zijn.