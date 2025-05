Brussels Airport verwelkomt meer dan 2,1 miljoen passagiers in april

n april verwelkomde Brussels Airport meer dan 2,1 miljoen passagiers, een stijging van 8,5% in vergelijking met april 2024. De paasvakantie in het Nederlandstalig onderwijs en de meivakantie in het Franstalig onderwijs en in Nederland hadden een positief effect op het passagiersaantal, ondanks de nationale vakbondsactie op 29 april. Het totale vrachtvolume steeg met 11% om uit te komen op bijna 70.000 ton.

Passagiers: +8,5% in vergelijking met 2024

In april 2025 reisden in totaal 2.122.695 passagiers via Brussels Airport, een stijging van 8,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De grootste reden voor dat passagiersaantal is de paasvakantie in het Nederlandstalig onderwijs en de start van de meivakantie in Nederland en het Franstalig onderwijs aan het einde van de maand. Een positief resultaat ondanks de nationale vakbondsactie op 29 april die een zware impact heeft gehad op de vakantieplannen van veel reizigers.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers lag rond de 12%, zoals gebruikelijk vooral van en naar Afrika en Noord-Amerika.

De tien meest bezochte landen in april waren respectievelijk Spanje, Italië, Turkije, Duitsland, Marokko, Portugal, Frankrijk, Verenigde Staten, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Luchtvrachtvolumes: +11% in vergelijking met april 2024

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in april met 11% gestegen ten opzichte van april 2024 en komen uit op 69.617 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 11% naar een totaal van 58.855 ton.

In het volvrachtsegment is er een daling van 9%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten steeg met 19%. De expresdiensten stegen met 27% in vergelijking met april 2024 en ook bij de getruckte volumes is er een toename van 12%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Diezelfde top drie zien we ook terug in de belangrijkste exportregio’s: Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: +5% in vergelijking met april 2024

In april steeg het aantal vliegbewegingen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten is met 5% toegenomen. Het aantal cargovluchten steeg met 7%.

In april 2025 waren er gemiddeld 150 passagiers per vlucht, 3.5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.