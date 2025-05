Air Senegal wil vanaf november naar Brussel vliegen

Vanaf november, met de start van het winterseizoen, wil Air Senegal tussen Dakar en Brussel gaan vliegen. De maatschappij heeft hiervoor ook al slots aangevraagd, maar door de slechte financiële situatie van de maatschappij en de nodige hervormingen die moeten worden doorgevoerd is het onduidelijk of de route in de nabije toekomst echt van start zal gaan. Zowel Brussels Airlines als TUI fly vliegen momenteel al tussen Brussel en Dakar.

Air Senegal heeft slots aangevraagd om vanaf november met een dagelijkse frequentie tussen Dakar en Brussel te mogen vliegen. Momenteel vliegt de maatschappij enkel maar naar Parijs nadat in september vorig jaar verschillende bestemmingen buiten Afrika werden geschrapt. Zo werden de vluchten naar New York, Milaan, Barcelona, Marseille en Lyon op korte tijd allemaal stopgezet. Ook ongeveer de helft van de vloot staat aan de grond of werd intussen uit dienst gehaald. Of een lancering van de vluchten naar Brussel er echt komt, valt af te wachten. De maatschappij doet het financieel zeer slecht en mist momenteel ook een vliegtuig voor deze nieuwe route.

Air Senegal kreunt al geruime tijd onder een hoge schuldenlast en de Senegalese overheid heeft sinds de oprichting in 2018 al meer dan 276 miljoen euro in de verlieslatende maatschappij gestoken. Momenteel draagt Air Senegal een schuldenlast van zo’n 180 miljoen euro met zich mee en begin dit jaar werd duidelijk dat zonder verdere hulp de maatschappij met een faillissement zou flirten. De overheid besloot daarop recent om de maatschappij (opnieuw) te redden en wil tegen het begin van de zomer de opgestapelde operationele schulden hebben vereffend. Voorts zal ze het management en de operaties van de maatschappij doorlichten. Ook zou er een dochtermaatschappij worden opgericht die de binnenlandse vluchten voor eigen rekening zal nemen.







Ongeveer de helft van de vloot waarmee Air Senegal vorige zomer nog opereerde staat intussen aan de grond en momenteel voert de maatschappij al haar vluchten uit met 1 A319, 1 A321, 1 A330-900 en 1 ATR-76. De A330-900 wordt dagelijks ingezet op de vluchten naar Parijs CDG, maar de gebruiksgraad van het toestel ligt met gemiddeld zo’n 9 vlieguren per dag aan de lage kant. Voor de twee wekelijkse vluchten naar New York werd tot september vorig jaar nog een tweede toestel gebruikt.

In haar thuismarkt Dakar zag Air Senegal door het schrappen van verschillende routes het marktaandeel vorig jaar wegzakken naar 20,05 procent. Bijna alle andere maatschappijen zagen hun marktaandeel in tussentijd toenemen. Air France staat met een marktaandeel van 9 procent samen met Royal Air Maroc op de tweede plaats en Brussels Airlines en Iberia hebben elk een marktaandeel van 6 procent. Ook de komst van lowcostmaatschappijen zoals Transavia en de groei van de West-Afrikaanse maatschappij ASKY Airlines brengt toenemende concurrentie naar de Senegalese markt. Transavia vliegt vanuit Dakar naar liefst zeven bestemmingen in Frankrijk.

Vanuit Brussel zijn zowel Brussels Airlines als TUI fly actief op de route naar Dakar. Deze laatste verkoopt echter geen zitjes op haar vluchten maar biedt de vluchten enkel aan voor pakketreizigers. TUI fly zet op de route een B737MAX in en voert de vluchten in een driehoek uit samen met Sal in Kaapverdië. Brussels Airlines vliegt dagelijks met een A330-300 op de route. Brussels Airlines was in 2024 goed voor 186.415 passagiers in Dakar. De hoeveelheid vervoerde vracht steeg vorig jaar met 20 procent. Vanuit Dakar wordt er op sommige dagen doorgevlogen naar Banjul of Conakry.