Brussels Airport verwacht deze week weinig hinder van nationale stakingsactie

Dinsdag is er opnieuw een nationale stakingsactie van de vakbonden en donderdag zullen er acties zijn vanuit bepaalde sectoren. In tegenstelling tot de voorgaande maandelijkse actiedagen, verwacht Brussels Airport deze keer weinig tot geen hinder op haar vluchtoperaties.

In een mededeling zegt Brussels Airport momenteel het volgende: “Op basis van de informatie waarover we momenteel beschikken, verwachten we geen grote impact op de luchthavenactiviteiten. Er zouden geen vluchten van of naar Brussels Airport worden getroffen.” Dat zou goed nieuws zijn voor mensen die een vluchten hebben vanuit Brussel, want bij de vorige stakingsdagen de voorbije maanden was er uiteindelijk wel altijd grote hinder.



Bij het openbaar vervoer, en dus ook de treinen en bussen naar de luchthaven, wordt er wel grote hinder verwacht.