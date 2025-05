Eerste A321XLR voor Wizz Air

Wizz Air heeft in Hamburg de eerste A321XLR in ontvangst genomen. Daarmee wordt de maatschappij de derde ter wereld die met de nieuwe variant zal rondvliegen. Het toestel zou als eerste worden ingezet op langeafstandsroutes vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Na een kleine vertraging kan Wizz Air binnenkort de eerste van in totaal 47 bestelde A321XLR’s inzetten op de langeafstandsroute tussen onder andere Londen Gatwick en Abu Dhabi. De route, die eind maart van start is gegaan, wordt nu noodgedwongen uitgevoerd door A321LR’s, die minder ver kunnen vliegen dan de XLR.

Zowel Iberia als Aer Lingus vliegen al met de nieuwste versie van de A321. Daarmee vliegen ze vanuit Madrid en Dublin op routes naar de oostkust van Noord-Amerika. De A321XLR die nu aan Wizz Air is geleverd, is de eerste met Pratt & Whitney-motoren en beschikt enkel over een economy-klasse. Daardoor is er plaats aan boord voor 239 passagiers.