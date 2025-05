Primeur voor Antwerp Airport: eerste vlucht in de Benelux met nieuwe loodvrije vliegtuigbrandstof Swift 100R

Tekst door Antwerp Airport

Op donderdag 22 mei vond op Antwerp Airport de eerste vlucht in de Benelux plaats met Swift 100R, een nieuwe loodvrije vliegtuigbrandstof die recent werd goedgekeurd door de Europese Luchtvaartautoriteit EASA voor enkele specifieke types vliegtuigen en motoren. De vlucht werd uitgevoerd in samenwerking met Styl Aviation, EuroPilot Center, Check Six en Antwerp Airport.

Swift 100R is het resultaat van jarenlang onderzoek door het Amerikaanse bedrijf Swift Fuels en werd ontwikkeld als loodvrije opvolger voor Avgas 100LL – een licht loodhoudende brandstof die vandaag nog steeds veel gebruikt wordt in de General Aviation. Veel general aviation toestellen maken gebruik van aviation gasoline (Avgas), een bijzonder zuivere benzine met een hoog octaangehalte, nodig voor motoren met hogere vermogens. Grotere toestellen zoals lijnvliegtuigen, turboprops en zakenjets vliegen daarentegen op Jet A-1, een kerosinevariant.

Op Antwerp Airport is het gebruik van Avgas 100LL beperkt tot maximaal 1.000 vliegbewegingen per jaar. In het kader van een duurzamere brandstofvoorziening schakelen Antwerp Airport en brandstofleverancier BP vanaf begin juni over naar UL91, een loodvrije variant. Niet alle vliegtuigen zijn echter geschikt voor UL91, en daar kan Swift 100R in de toekomst een belangrijk alternatief vormen.

Swift 100R levert vergelijkbare prestaties als Avgas 100LL, maar bevat geen lood en bestaat voor 10% uit hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikte oliën, biomassa en dierlijke vetten. De brandstof is momenteel al gecertificeerd voor enkele types toestellen waaronder de Cessna 172S en 172R. EuroPilot Center is het eerste luchtvaartopleidingscentrum in de Benelux dat zijn toestel hiermee heeft uitgerust.