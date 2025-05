EASA doet nieuwe aanbevelingen aan luchtvaartindustrie om incidenten met lithiumbatterijen te voorkomen

EASA heeft nieuwe aanbevelingen gemaakt en eerdere richtlijnen aangepast om de Europese luchtvaartsector nogmaals op het gevaar te drukken die lithiumbatterijen met zich meebrengen. De Europese luchtvaartautoriteit merkt op dat er steeds vaker incidenten met lithiumbatterijen plaatsvinden, en die kunnen leiden tot erger.

Met de nieuwe en vernieuwde aanbevelingen roept EASA luchtvaartmaatschappijen op hun reeds bestaande communicatie naar passagiers over de beperkingen die er zijn met betrekking tot het transport van lithiumbatterijen uit te breiden en te versterken. “Smartphones en computers met lithiumbatterijen zijn inmiddels een vast onderdeel van ons dagelijks leven, en we weten dat elke passagier nu vier tot vijf van dergelijke items meeneemt op een vlucht “, aldus Jesper Rasmussen, directeur Flight Standards bij EASA. ” Luchtvaartmaatschappijen en hun grondpersoneel moeten ervoor zorgen dat passagiers weten hoe ze verantwoord met deze items kunnen reizen. Dit houdt in dat ze er goed over moeten nadenken om de apparaten niet in hun ruimbagage te stoppen, maar ze in plaats daarvan mee aan boord te nemen, zodat ze gecontroleerd en behandeld kunnen worden als er iets gebeurt .”

EASA wil dat luchtvaartmaatschappijen passagiers nu concreet wijzen op verschillende richtlijnen. Zo moeten E-cigaretten en powerbanks in het zicht van passagiers blijven, of wanneer ze in de handbagage steken, beschermd worden tegen kortsluiting. Daarnaast mogen passagiers hun persoonlijke elektronische apparaten alleen opladen door stroomvoorzieningen aan boord, en niet door middel van powerbanks.