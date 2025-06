Alaska Airlines start voor het eerst met vluchten naar Europa

Vanaf volgende zomer vliegt Alaska Airlines voor het eerst naar Europa. Vanaf de thuisbasis in Seattle komt er, dankzij de overname van Hawaiian Airlines, een rechtstreekse verbinding met Rome. Het is de derde intercontinentale bestemming die Alaska Airlines sinds kort lanceert.

In mei 2026 start Alaska Airlines met vluchten vanuit Seattle naar Rome. Volgens de maatschappij is het que passagiersvolume de grootste niet-bediende route vanuit Seattle. Het wordt hiermee de derde intercontinentale route die de maatschappij de voorbije maanden aankondigde. Momenteel vliegt Alaska Airlines al met een A330-200 van Hawaiian tussen Seattle en Tokio en in september komt er een route bij naar Seoul.

Opvallend is dat de maatschappij de vluchten naar Rome vanaf volgend jaar onder een enkele air operator certificate wil uitvoeren. Dat wil zeggen dat Alaska Airlines, dat geen eigen langeafstandsvliegtuigen heeft, zelf de vluchten zal gaan uitvoeren in plaats van het overgenomen Hawaiian Airlines. De maatschappij wil met B787-9’s een eigen product gaan aanbieden. De huidige set-up met Hawaiian Airlines zou daarbij tijdelijk zijn.

Alaska Airlines zelf heeft geen openstaande B787-9-bestellingen staan bij Boeing. Voor de intercontinentale expansie met eigen B787’s zal de maatschappij gebruik moeten maken van een bestelling van Hawaiian Airlines, waarbij momenteel nog 9 toestellen geleverd moeten worden. Van een totale bestelling van 12 B787-9’s, zijn er bij Hawaiian al drie geleverd sinds 2024. De volgende toestellen zullen pas vanaf 2027 worden geleverd.

De route naar Rome zal vier keer per week worden uitgevoerd en tickets zullen pas vanaf het najaar te koop zijn.