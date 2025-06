Belgische luchtvaartmaatschappijen vrezen duurste nationale staking van dit jaar

Op woensdag 25 juni vindt een volgende grote nationale stakingsactie plaats in België. Omdat de actie samenvalt met de aanloop naar de drukste en meest winstgevende periode van het jaar, zullen de financiële gevolgen voor de Belgische luchtvaartmaatschappijen groter zijn. Ook het omboeken van passagiers zal moeilijker verlopen.

Van januari tot en met april van dit jaar zijn er iedere maand al nationale stakingsacties geweest die tot vele geannuleerde vluchten hebben geleid en al impact hebben gehad op zo’n 180.000 passagiers. Bij Brussels Airlines zou de financiële impact al zo’n 8 miljoen euro bedragen. De actie op 25 juni zal indien ze doorgaat een nog grotere financiële impact hebben dan alle voorgaande acties.

Voor Europese luchtvaartmaatschappijen zijn de zomermaanden de maanden waarin het jaar wordt gemaakt of gekraakt. En omdat 25 juni in België aan de start van de zomervakantie ligt in Vlaanderen, en er sowieso in het noordelijk halfrond in die periode veel wordt gereisd, heeft een stakingsdag in die periode een grotere invloed dan op andere dagen in het jaar. Brussels Airlines zelf schat de kosten voor de stakingsdag van 25 juni in op zo’n 4 miljoen euro. Niet alleen verliest de maatschappij inkomsten door geannuleerde vluchten, maar ook het omboeken van reizigers zal moeilijker zijn. Vluchten op andere dagen en bij andere maatschappijen zitten namelijk sowieso al goed vol.

“Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly roepen dan ook op om bij de aangekondigde nationale actie in juni niet opnieuw de passagiers te treffen,” luidt het in een gezamenlijk persbericht. “Uiteraard moet het stakingsrecht en de vrije meningsuiting gerespecteerd worden, maar deze acties, die gericht zijn tegen het beleid van de federale overheid, gaan telkens opnieuw disproportioneel ten koste van passagiers, de vele werkwillige medewerkers die keer op keer loonverlies lijden en de bredere economie. Er zijn ook andere manieren om actie te voeren en in overleg te gaan, zonder het vliegverkeer daarbij volledig stil te leggen. Na de vier voorbije actiedagen, met daarbij onder andere al een staking in de lentevakantie in het Franstalig onderwijs, is de datum van 25 juni een bijzonder gevoelige datum, gezien dit in de aanloop is naar de zomervakantie in Vlaanderen. 75.000 reizigers worden die dag op de luchthaven verwacht en leven nu in onzekerheid door de aangekondigde nationale vakbondsactie.”