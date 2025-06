Belavia weet sancties te omzeilen en plant verre vluchten met A330’s

Het Wit-Russische Belavia wil dit jaar nog beginnen met vluchten met A330-200’s. De maatschappij kon desondanks lopende sancties Airbus-toestellen bemachtigen om de vloot uit te breiden. Volgens Belavia zullen er daardoor voor het eerst vluchten vanuit Minsk naar populaire bestemmingen in Azië kunnen worden aangeboden.

In een persbericht zegt Belavia dat het vanaf nu beschikt over drie A330-200’s in haar vloot. De maatschappij zou de introductie van het type al lange tijd aan het plannen zijn geweest en heeft het personeel hiervoor getraind. Belavia vliegt momenteel enkel met toestellen van Boeing en Embraer, en het is verre vanzelfsprekend dat de maatschappij nu ook nog Airbussen in haar vloot opneemt.

Belavia heeft de toestellen via verschillende omwegen moeten bekomen nadat de EU al in 2021 de eerste sancties uitvaardigde tegen Wit-Rusland nadat een Ryanair-toestel om politieke redenen gedwongen werd om in Minsk te landen. Nadien werden er met de Wit-Russische steun aan Rusland in de strijd tegen Oekraïne nog meer sancties geheven. Daardoor mogen er geen toestellen of vliegtuigonderdelen aan het land geleverd worden. Eenzelfde soort sancties zijn ook van kracht tegen Rusland, maar ook dat land weet deze sancties nog steeds te omzeilen.

De toestellen die Belavia nu wil inzetten op routes vanuit Minsk naar populaire Aziatische bestemmingen zijn in principe afkomstig van een bedrijf gevestigd in Gambia. Die verkreeg controle over de toestellen die afkomstig waren van het Turkse Onur Air maar verkocht de toestellen opnieuw aan een tussenpersoon in de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen kwamen die toestellen daar nooit aan en werden ze overgevlogen naar Minsk.

Belavia beschikt over een vloot van 8 B737’s en 5 Embraer’s.