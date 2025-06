PLAY Airlines gooit strategie om en focust op zon en ACMI

Het IJslandse PLAY Airlines gaat vanaf volgend winterseizoen het huidige business model volledig omgooien. Alle vluchten naar Noord-Amerika worden stopgezet en ook in Europa gaat een aantal bestemmingen op de schop. Daarnaast gaat de maatschappij ook 60 procent van de huidige vloot verhuren aan andere maatschappijen.

Na een eerdere wijziging in de strategie na tegenvallende financiële resultaten gaan de aandeelhouders van de maatschappij nu nog een stapje verder. De twee grootste aandeelhouders van PLAY, onder leiding van huidig CEO Olafsson en vice-voorzitter Skulason, willen de maatschappij volledig overnemen en het bedrijf van de beurs halen. Daarna moet de nieuwe strategie die vorige herfst al werd aangekondigd nog een versnelling hoger schakelen.

PLAY zal vanaf oktober alle vluchten naar Noord-Amerika staken. Momenteel vliegt PLAY nog naar Boston, Newburgh en Baltimore. Verder wordt ook het aantal bestemmingen in Europa, vooral Noord-Europa, sterk afgebouwd. De maatschappij wil met haar vloot hoofdzakelijk zonnige bestemmingen vanuit IJsland gaan aanbieden. PLAY vliegt momenteel al naar een aanzienlijk aantal bestemmingen in Spanje en Portugal.

De vloot van 10 vliegtuigen zal volledig worden overgezet naar Play Europe, een dochtermaatschappij die werd opgericht met een Maltese Air Operator Certificate. De IJslandse vergunning zal worden stopgezet. Van de huidige vloot van 10 vliegtuigen, die nu al verdeeld zijn onder de IJslandse en de Maltese AOC, zullen er nog 4 worden gebruikt voor eigen vluchten. De overige 6 toestellen zullen op ACMI-basis worden verhuurd aan andere luchtvaartmaatschappijen.

Met deze veranderingen wil de maatschappij focussen op de winstgevende operaties, namelijk de vluchten naar Zuid-Europa, en de minder succesvolle operaties zoals de verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika schrappen.

PLAY is ook actief op de route tussen Keflavik en Brussel. Die wordt enkel in de piek van het zomerseizoen uitgevoerd (tot begin september) en dat met 3 wekelijkse vluchten. Het is momenteel onduidelijk of ook die vluchten uit het netwerk zullen worden geschrapt, maar gezien de nieuwe focus en de krimp van de vloot voor eigen operaties is die kans best reëel.