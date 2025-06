Delta opnieuw van start op route tussen Atlanta en Brussel

Vanaf vandaag vliegt Delta opnieuw tussen Atlanta en Brussel. De route herstart na een onderbreking van 5 jaar. Naast Atlanta vliegt de maatschappij vanuit Brussel ook naar New York JFK.

Vanaf vandaag is Brussel opnieuw verbonden met Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Atlanta is de belangrijkste hub en thuisbasis van Delta. De maatschappij vloog tot de coronacrisis vele jaren op de route, maar keerde sindsdien niet meer terug. Enkel de vluchten naar New York JFK werden na een pauze van twee jaar heropgestart.

De toevoeging van Atlanta aan de reeks bestemmingen vanuit Brussels Airport betekent wel dat Delta nog steeds maximaal maar één vlucht per dag zal uitvoeren vanuit Brussel. Delta zal vanaf nu alternerend beide bestemmingen aandoen: op zondag, woensdag en vrijdag wordt er vanuit Brussel naar Atlanta gevlogen, op de andere dagen gaat het naar New York JFK. Beide routes worden met B767-300’s uitgevoerd.