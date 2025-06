B787 Air India kan na opstijgen geen hoogte winnen en stort neer in Ahmedabad

In Ahmedabad in het westen van India is een B787-8 van Air India meteen na het opstijgen neergestort. Het toestel was onderweg naar Londen Gatwick. Volgens de Indiase autoriteiten zaten er 230 passagiers aan boord en 12 bemanningsleden. Op foto’s en videobeelden is er bij de crash een grote explosie te zien, de kans op overlevenden is gering. Of er ook dodelijke slachtoffers op de grond zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

Een B787-8 (VT-ANB) van Air India is om 10:08 Belgische tijd (13:38 lokale tijd) opgestegen vanaf baan 23 op de luchthaven van Ahmedabad. Op basis van ADS-B-data en videobeelden is te zien dat het toestel meteen na het opstijgen geen hoogte kan winnen een een daling inzet. Het landingsgestel werd daarbij niet ingetrokken en uiteindelijk kan het toestel geen hoogte maken en stort het iets na het opstijgen neer. Daarbij ontstaat er een grote explosie op de grond.

De luchthaven van Ahmedabad beschikt over een landingsbaan van 3.505 meter. Londen Gatwick is voor Air India de enige buitenlandse bestemming en die route wordt vijf keer per week gevlogen met B787. De B787-8 die in het accident betrokken is, maakte zijn eerste vlucht in 2013. Aan boord was plaats voor 256 passagiers.

Volgens de Indiase autoriteiten was er net voor het ongeval nog een Mayday-radioboodschap door de bemanning aan de luchtverkeersleiding verzonden, maar het is momenteel niet bekend wat de inhoud van dit bericht was. Wat wel duidelijk is, is dat het toestel om een nog onbekende reden, dat kan gaan van geen motorvermogen of problemen met de flight controls, niet genoeg draagkracht kan creëren en daardoor uit de vlucht valt. Op de video is te zien hoe de neusstand van het vliegtuig steeds hoger gaat maar een crash daarmee niet vermeden kon worden.