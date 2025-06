AI171 is derde dodelijk ongeval voor Air India sinds 1985

De crash van AI171 is het derde dodelijk ongeval voor Air India sinds 1985. In 2020 en 2010 kwamen er bij de dochtermaatschappij Air India Express nog respectievelijk 21 en 158 mensen om het leven. Voor deze crashes moeten we al teruggaan naar 1985 toen 329 mensen tijdens een vlucht boven de Atlantische Oceaan door een explosie om het leven kwamen

Air India vormt samen met concurrent IndiGo een quasi duopolie op de Indiase markt met een gecombineerd marktaandeel van meer dan 90 procent. Het land is al lange tijd één van de meest groeiende markten voor luchtvaartmaatschappijen en het land heeft deze eeuw dan ook al verschillende accidenten moeten betreuren. Sinds 2000 vonden er op basis van data van het Bureau of Aircraft Accident Archives al 45 accidenten plaats in het land met in totaal 337 doden. Het gaat dan om zowel commerciële als militaire vluchten.

Air India heeft met de dochter Air India Express deze eeuw al 2 accidenten gekend. In 2020 raakte een B737-800 van de baan in Kozhikode waarbij 21 inzittenden om het leven kwamen. In 2010 kwam een andere B737-800 in Mangalore van de baan nadat het toestel veel te hoog binnenkwam. Slechts 8 passagiers overleefden toen de crash en 158 mensen kwamen om. Bij beide ongevallen lagen zware fouten bij de piloten aan de hoofdoorzaak van de ongevallen.

Bij Air India zelf moeten we teruggaan naar 1985 toen een B747-200 van de maatschappij boven de Atlantische Ocean werd opgeblazen. Toen was de oorzaak van de crash een terroristisch motief.

Air India en Air India Express opereren momenteel samen met een vloot van in totaal meer dan 300 vliegtuigen.