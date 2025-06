Smartwings start lijndienst tussen Praag en Brussel

Het Tsjechische Smartwings gaat komende winter een route opstarten tussen Praag en Brussel. Daarmee komt er opnieuw concurrentie op de lijn, want sinds het stopzetten van Czech Airlines is enkel Brussels Airlines actief op de route.

Met de start van het winterseizoen op 26 oktober start Smartwings een route op tussen Praag en Brussel. De Tsjechische maatschappij gaat 12 keer per week op de route vliegen. Het gaat om een dagelijkse ochtend- en avondvlucht met uitzondering van zaterdag wanneer er niet wordt gevlogen.

Daarmee komt er opnieuw een tweede speler op deze lijn. Komende winter vliegt Brussels Airlines 18 keer per week tussen Brussel en Praag. Met de start van Smartwings zullen er in totaal 30 vluchten per week zijn tussen beide hoofdsteden.

Smartwings zal de route bedienen met A220-300’s. Smartwings opereert een vloot van een 50-tal vliegtuigen bestaande uit A220’s, A320’s en B737’s. Naast Brussel zal Smartwings komende winter ook vluchten opstarten naar Barcelona, Boekarest en Porto. Smartwings vliegt nu voornamelijk naar zuiderse landen in Europa maar ook naar bestemmingen in Afrika en het Midden-Oosten.