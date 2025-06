Vijf procent meer passagiers voor Brussels Airport in mei

In de maand mei waren er op Brussels Airport meer dan 2,2 miljoen passagiers, een stijging van 5% in vergelijking met mei 2024. In de maand mei waren er heel wat nieuwe routes ten opzichte van vorig jaar en onder andere de uitbreiding van de vloot van Brussels Airlines. Het totale vrachtvolume steeg met 15% om uit te komen op bijna 68.000 ton.

Passagiers: +5% in vergelijking met 2024

In mei 2025 reisden in totaal 2.201.633 passagiers via Brussels Airport, een stijging van 5% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Door de bijkomende bestemmingen en routes, hebben passagiers een ruim aanbod aan rechtstreekse vluchten.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedroeg 12%, zoals gebruikelijk vooral van en naar Afrika en Noord-Amerika.

De tien belangrijkste landen waren respectievelijk Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Duitsland, Portugal, Marokko, Frankrijk, Verenigde Staten en Zwitserland.

Luchtvrachtvolumes: +15% in vergelijking met mei 2024

De totale vrachtvolumes op Brussels Airport zijn in mei met 15% gestegen ten opzichte van mei 2024 en komen uit op 67.726 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 15,5% naar een totaal van 57.970 ton.

In het volvrachtsegment is er een stijging van 3,5%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten steeg met 20%. De expresdiensten stegen met 22% in vergelijking met mei 2024 en ook bij de getruckte volumes is er een toename van 10%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Diezelfde top drie zien we ook terug in de belangrijkste exportregio’s: Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: +5% in vergelijking met mei 2024

In mei steeg het aantal vliegbewegingen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten is met 5% toegenomen. Het aantal cargovluchten steeg met 4%.

In mei 2025 waren er gemiddeld 143 passagiers per vlucht, dat is hetzelfde aantal als in dezelfde periode vorig jaar.