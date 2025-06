Vlaanderen neemt een belang van 39 procent in Brussels Airport Company

De Vlaamse overheid neemt door de verkoop van één van de huidige private aandeelhouders van Brussels Airport Company, namelijk de Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) een belang van 39 procent van de nationale luchthaven. Daarmee wordt Vlaanderen de grootste aandeelhouder van de luchthaven.

De Vlaamse overheid neemt via Participatiemaatschappij Vlaanderen een belang van 39 procent in Brussels Airport Company. Het OTPP zocht al een tijdje naar een overnemer voor haar aandeel in Brussels Airport Company en vindt die nu in de Vlaamse overheid. Brussels Airport Company is voor 75 procent in handen van een consortium van private aandeelhouders en voor 25 procent in handen van de Belgische overheid via de SPIM. Aan die structuur verandert niets.

“We willen mee in de cockpit zitten wanneer het gaat over de toekomst van onze luchthaven. Als we daar niet mee over beslissen, doet iemand anders het voor ons”, zegt minister-president Matthias Diependaele. “Wij kopen aandelen in een winstgevende en economisch belangrijke infrastructuur in Vlaanderen. Dit geeft ons toegang tot dividenden en structurele invloed. Het is dus een investering die zich op de lange termijn zal terugbetalen.”

De deal zou een waarde hebben van 2,77 miljard euro. PMV had al een klein belang in de luchthaven maar weet dat nu dus sterk te verhogen. Vanaf 2028 zou de investering voor Vlaanderen winst moeten opleveren. Dan zou het bedrag van de opbrengst van de dividenden hoger komen te liggen dan de rente van de lening.