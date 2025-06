LOT kiest voor A220 als vervanger voor Embraer

LOT heeft 40 A220’s besteld als vervanger voor de Embraer 170/190’s. Daarmee zal de Poolse maatschappij de regionale vloot volledig vernieuwen. Het gaat om zowel de A220-100 als de A220-300.

Vanaf 2027 zal LOT de Embraer 170/190-vloot vervangen door nieuwe A220’s. De bestelling voor 40 exemplaren is gelijk verspreid tussen de twee varianten: de A220-100 en de A220-300. Tegen 2031 moet de laatste worden geleverd. De maatschappij vliegt momenteel met 5 Embraer 170’s, 15 175’s, 8 190’s en 16 195’s, goed voor een totaal van 44 stuks. Daarnaast beschikt LOT ook nog over 3 nieuwere Embraer 195-E2’s.

Maar daar stopt het waarschijnlijk niet bij. De maatschappij heeft ook opties genomen op nog eens 44 stuks van de A220. Daardoor zou de vloot in de jaren 2030 kunnen groeien naar in totaal 84 A220’s. LOT is al langer op zoek naar een opvolger voor de oudere Embraer-vloot en heeft voor de vernieuwing zowel de A220 als de nieuwe generatie Embraer’s overwogen.

De A220 zorgt buiten voor een modernisering van de vloot ook voor uitbreiding. De A220’s zullen een groter aantal passagiers kunnen vervoeren. Dat kan van pas komen wanneer LOT naar de nieuwe luchthaven van Warschau zal verhuizen waarvan de opening momenteel voorzien is in 2032.