SkyWest plaatst bestelling voor minstens 60 Embraer 175’s

Het Amerikaanse SkyWest plaatst een bestelling voor minstens 60 Embraer 175’s. Daarnaast neemt het bedrijf een optie op nog eens 50 exemplaren. SkyWest vliegt voor Delta, United, American en Alaska Airlines.

De levering van 60 nieuwe Embraer 175’s begint vanaf 2027. Momenteel vliegt de maatschappij al met 263 Embraer 175’s en daar moeten nog 16 bij komen van een eerdere bestelling. De bestelling is een opsteker voor Embraer, dat het onlangs niet haalde tegen Airbus om de regionale vloot van het Poolse LOT te vernieuwen.

De Embraer 170 en 175 is een populair regionaal vliegtuig in de Verenigde Staten. Een efficiëntere vervanger, de Embraer 175-E2, staat klaar, maar door contractuele verplichtingen bij de Amerikaanse maatschappijen willen zij dat toestel nog niet bestellen. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben met hun pilotenvakbonden afspraken over met welke vliegtuigen piloten mogen vliegen wanneer die operaties worden uitbesteed aan regionale partners zoals SkyWest. Die criteria zijn vastgeled op basis van capaciteit en gewicht, maar de nieuwe Embraer 175-E2 valt momenteel buiten deze categorie waardoor zij bij de grote maatschappijen zouden moeten worden ingezet, waar piloten beter betaald worden en de operationele kosten dus zouden stijgen.