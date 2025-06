Europese maatschappijen schieten voorstel af om gratis trolleyhandbagage te verplichten

Airlines 4 Europe schiet het parlementsvoorstel af dat passagiers recht zou moeten geven om standaard ook een handbagage van het trolleyformaat aan boord van hun vlucht mee te laten nemen. Een verplichting zou inkomsten verminderen en basistickets opnieuw duurder maken.

Op 24 juni stemt een Europese parlementair committee voor transport over een wijziging in de wetgeving aangaande rechten van vliegtuigpassagiers. Een van de voorstellen is om passagiers het recht te geven zonder meerkost hun handbagage van het klassieke trolleyformaat aan boord te laten meenemen. De voorbije jaren is er een trend bij verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen om hiervoor extra kosten aan te rekenen. Passagiers hebben zonder die extra kost enkel recht op een kleine handbagage (rugzakje).

Airlines 4 Europe, dat belangen van Europese luchtvaartmaatschappijen verdedigt, schiet de mogelijke wijziging af. Het zou er voor zorgen dat de commerciële vrijheid van luchtvaartmaatschappijen wordt beperkt en passagiers niet meer voor een goedkoper tarief zonder handbagage zouden mogen kiezen. Daarnaast zouden luchtvaartmaatschappijen heel wat inkomsten mislopen en die kosten kunnen enkel maar gerecupereerd worden door het basistarief van vliegtickets te verhogen.

Vooral lowcostmaatschappijen hebben de voorbije jaren hun tarieven aangepast zodat voor het klassieke formaat van handbagage moet worden bijbetaald.