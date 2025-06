Transavia verfrist merk voor zestigste verjaardag

In oktober bestaat Transavia zestig jaar. De luchtvaartmaatschappij wil naar aanleiding van die verjaardag haar merk verfrissen en enkele subtiele aanpassingen aanbrengen.

Het logo van Transavia zal aangepast worden en daarnaast zal Transavia gebruik maken van een nieuw soort groen. “Het huidige logo van Transavia, woordmerk en beeldmerk, blijft de visuele kern en krijgt een strakkere, uitgesproken vorm. Uit marktonderzoek in Nederland, België en Frankrijk blijkt dat deze elementen, inclusief het karakteristieke groen, hoog gewaardeerd en herkend worden. Daarom vormen zij de basis voor de vernieuwing, passend bij de merkbeleving,” zegt de maatschappij in een bericht.

De vernieuwingsoperatie zou vanaf eind 2025 te zien zijn op de nieuwe geleverde vliegtuigen. Op één Airbus in de fabriek in Hamburg is het vernieuwde logo al gespot (zie foto onderaan).