Vliegtuigen kunnen niet meer landen in Qatar, ook hinder naar Verenigde Arabische Emiraten

Door een Iraanse aanval kan er momenteel geen enkel vliegtuig meer landen in Qatar. Ook de vluchten vanuit hoofdzakelijk Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten kunnen momenteel hun bestemming niet bereiken.

Qatar heeft het luchtruim tijdelijk volledig gesloten. Daardoor kan er momenteel geen enkel vliegtuig landen of opstijgen op de luchthaven van Doha. Verschillende vluchten zijn daardoor moeten uitwijken. Vluchten keerden ofwel om naar hun vertrekbestemming of weken uit naar vooral Saudi-Arabië en Oman.

Ook naar de Verenigde Arabische Emiraten, met de belangrijkste luchthavens Dubai en Abu Dhabi, is er hinder. Enkele vliegtuigen moesten omkeer maken of hun route plots aanpassen. Om veiligheidsredenen is er momenteel geen vliegverkeer in het oostelijke deel van de Perzische Golf. Daardoor werden vooral vluchten vanuit de regionale luchthavens in de buurt getroffen.