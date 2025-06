Qatar Airways-vlucht vanuit Brussel uitgeweken naar Istanboel

De Qatar Airways-vlucht die deze namiddag was opgestegen in Brussel richting Doha is uitgeweken naar Istanboel. Het luchtruim van Qatar is nog steeds niet open en tot nu toe zijn alle toestellen van Qatar Airways moeten uitwijken naar alternatieve luchthavens.

Vlucht QR194 van Brussel naar Doha was net Turkije binnengevlogen wanneer het toestel het nieuws kreeg dat het luchtruim van Qatar voor onbepaalde tijd dicht zou zijn. Het toestel week daarom uit naar Istanboel. Daar staat het nog steeds aan de grond in afwachting van een eventuele verderzetting van de vlucht later vanavond.



Ook de vlucht die vanavond in Doha zou vertrekken om morgenochtend in Brussel aan te komen, zal pas later plaatsvinden. Momenteel is het toestel, een A350-900, dat voorzien was voor deze vlucht nog aan de grond in Ankara. Dat toestel was onderweg van Rome naar Doha, maar week boven de Middellandse Zee uit naar Ankara.

In een bericht zegt Qatar Airways dat wanneer de vluchtoperaties kunnen herstart worden, er nog ‘significante vertragingen’ zullen zijn. De maatschappij zegt dat ze extra personeel heeft ingeschakeld op de luchthaven van Doha.