Grondpersoneel KLM wil dit weekend 24 uur staken

Het grondpersoneel van KLM wil komend weekend 24 uur lang staken. Het cao-overleg met de twee vakbonden FNV en CNV over meer loon, liep vast. KLM zegt dat het in de huidige marktomstandigheden onmogelijk de kosten van het bedrijf nog verder kan laten stijgen.

In een brief aan de bonden zegt KLM dat het in de huidige marktomstandigheden onmogelijk de kosten van het bedrijf verder kan laten oplopen. “Wat we nu zien in de wereld is ongekend onzeker. Conflicten laaien op. Op het moment van het schrijven van deze brief kan er al een nieuwe oorlog of conflict zijn uitgebroken. Handelstarieven drijven kosten op. We kunnen niet vliegen over Rusland. We hebben vorige week alle vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam moeten annuleren. De brandstofprijzen gaan door het dak. De havengelden zijn extreem gestegen. De tekorten aan onderdelen, technici en piloten zijn er nog steeds. De wereld staat meer en meer in brand,” zegt KLM in de brief.

KLM wil intussen de staking via de rechter laten verbieden. Deze week moet KLM al in de capaciteit snijden door de NAVO-top. Daar zou nu nog eens een staking bovenop komen.